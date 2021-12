Empresa de ônibus rodoviários reativa linha que faz conexão com o Aeroporto de Guarulhos

Os moradores de Sorocaba e da capital paulista que precisam se deslocar até o Aeroporto de Guarulhos agora podem contar com o serviço da Viação Cometa, empresa de ônibus rodoviários. A operação foi reativada no dia 20 de dezembro, a tempo dos feriados de Natal e Réveillon, para atender à crescente retomada das viagens e as solicitações dos clientes.

As saídas são diárias, sendo às 11h na Rodoviária de Sorocaba, com paradas às 12h50 no terminal Barra Funda e às 13h50 na plataforma 14 do aeroporto de Guarulhos, encerrando a viagem às 14h20 na rodoviária de Guarulhos. No sentido contrário, as saídas são às 15h da rodoviária de Guarulhos, com paradas às 15h30 na plataforma 08 do aeroporto de Guarulhos e às 16h30 no terminal Barra Funda, encerrando a viagem às 18h20 na Rodoviária de Sorocaba.

As passagens estão disponíveis nos guichês e no site da marca, por preços a partir de R$ 39,10.

Segundo o diretor Comercial e Operacional do Grupo JCA, Leandro Zulião, a retomada dessa operação é uma conquista para a Viação Cometa e para os moradores da cidade de Sorocaba, atualmente uns dos principais destinos operados pela empresa no estado de São Paulo. “Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes mais possibilidade de conexões, principalmente para aqueles que precisam trabalhar na capital e adjacências ou viajar para outros destinos nacionais e internacionais”, destaca.

Por que realizar o trajeto de ônibus?

As viagens de ônibus são mais práticas, econômicas e sustentáveis. Proporcionam aos passageiros a oportunidade de descansar durante o trajeto, já que não precisam se atentar ao trânsito durante os percursos. Não há burocracia no embarque e desembarque de passageiros e ainda é possível levar as bagagens sem ter que arcar com taxas adicionais. Gastos com pedágio, gasolina e estacionamento também deixam de ser uma preocupação. O conforto também é garantido, pois a Viação Cometa opera com ônibus modernos, que possuem poltronas reclináveis e com controle individual das saídas do ar-condicionado, além das tecnologias embarcadas, como acessos USB individuais para carregamento de dispositivos e WiFi gratuito a bordo.

A empresa garante ônibus sanitizados, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19 para que os passageiros percorram seus trajetos tranquilamente.

Sobre a Viação Cometa

