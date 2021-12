Pessoas com deficiência podem se divertir com segurança em piscinas adaptadas de três CEUs de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Programa Escola 360, oferece piscinas adaptadas para receber pessoas com deficiência (PCD) nos CEUs Continental, Bambi e Bonsucesso. Rampa de acesso para cadeirantes, elevador de piscina, entre outros espaços de lazer adaptados possibilitam diversão com segurança e favorecem a interação social e familiar.

Neste verão, o público pode aproveitar as piscinas infantil e semiolímpica no CEU Continental. O equipamento possui a rampa de acesso para cadeirantes construída de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo referência em acessibilidade na cidade. Além disso, o complexo é ecologicamente correto e moderno, com painel solar para produção da energia que aquece todos os chuveiros do espaço.

Nos CEUs Bambi e Bonsucesso, as piscinas contam braço mecânico que possibilita ao usuário entrar de forma segura, com o apoio do salva-vidas. A unidade do Bonsucesso oferece balança e gangorra para cadeirantes no playground, elevador para PCD no ginásio e rampas de acesso por todo o espaço.

“Precisamos garantir e estimular o acesso das pessoas com deficiência aos nossos espaços e, por isso, os CEUs possuem a estrutura necessária para incluí-los nas práticas esportivas e de lazer”, destaca Luciana Morais de Paula, gestora da Escola 360.

Para frequentar as piscinas são necessárias a apresentação da carteirinha do CEU e o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Crianças com até 12 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. As piscinas ficam abertas aos sábados e domingos, das 10h às 16h.

Nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 2 de janeiro de 2022 os CEUs estarão fechados para ações de desratização e desinsetização.