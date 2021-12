UBS de Guarulhos priorizam atendimento para pacientes com sintomas gripais em razão do aumento de casos

Diante do aumento significativo de indivíduos com sintomas respiratórios em Guarulhos, a partir desta quinta-feira (23), das 8 às 16h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto a UBS Alvorada, estarão, inicialmente por três semanas, voltadas ao atendimento médico e de enfermagem dos pacientes com sintomas respiratórios leves referenciados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Prontos Atendimentos (PA).

Dessa forma, pessoas com sintomas gripais leves que procurarem atendimento na UPA ou PA serão encaminhadas pelos serviços para receber atendimento na Atenção Básica, que estará apoiando as unidades de urgência e emergência.

Por esse motivo, as UBS suspenderão os agendamentos programáticos dos médicos e enfermeiros, com exceção dos atendimentos para gestantes, puérperas e crianças de até 1 ano de idade. A vacinação contra a covid-19, bem como a vacinação de rotina serão realizadas normalmente.