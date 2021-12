Inscrições para curso de salva-vidas no CEU Cumbica estão abertas até o dia 5 de janeiro

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o curso gratuito de salvamento aquático, prevenção e primeiros socorros no CEU Cumbica. Os interessados precisam ter no mínimo 18 anos de idade. As matrículas estão abertas até o dia 5 de janeiro e as vagas são limitadas.

Para se inscrever é necessário possuir a carteirinha do CEU, que pode ser feita na hora mediante apresentação de RG, comprovante de endereço e do certificado de vacinação contra a Covid-19.

O curso começa no dia 5 de janeiro e termina em 5 de abril, com aulas às terças e sextas-feiras, das 14h às 15h30. A ação conta com apoio da Escola 360.

O CEU Cumbica está localizado na avenida Atalaia do Norte, 544, Jardim Cumbica. Mais informações pelo telefone: (11) 2412-2771.