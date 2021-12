UBS e Cemegs abrem nesta sexta-feira para atendimento de pessoas com sintomas gripais

Nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, todas as UBS e Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (Cemeg) estarão abertos das 8 às 14 horas para atender pessoas com sintomas gripais leves. A ação especial foi anunciada nesta quinta-feira (23) pelo secretário da Saúde, Ricardo Rui, em live realizada pelo prefeito Guti, em sua página no Facebook.

As UBS, além de realizarem o atendimento de rotina, farão o acolhimento de pessoas com sintomas leves de gripe (como febre de início súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com dor muscular, dor de cabeça ou dor nas articulações) que foram referenciadas pelas UPAs e PAs ou que compareceram à UBS. Já os quatro Cemegs (Centro, Cantareira, São João e Pimentas-Cumbica) estarão abertos para atender exclusivamente pessoas com sintomas gripais leves.

Pessoas com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave, como dificuldade para respirar e febre por mais de três dias, além de pacientes com síndrome gripal que possuam fatores de risco ou sinais de piora do estado clínico, deverão se dirigir até um dos serviços de urgência e emergência, como UPA, PA e hospital.

A estratégia objetiva atender e acomodar os pacientes da melhor forma possível. “Situações emergentes exigem ações emergentes”, afirmou o prefeito Guti na live, sobre a superlotação que unidades de saúde de vários estados do Brasil e da região metropolitana de São Paulo vêm sofrendo devido aos casos de síndrome gripal.

Serviço:

Cemeg Centro

Rua Dona Antônia, 987 – Gopoúva

Cemeg Cantareira

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 215 – Cocaia

Cemeg São João

Rua Taipu, 116 – Jardim São João

Cemeg Pimentas-Cumbica

Av. Atalaia do Norte, 576 – Jardim Cumbica