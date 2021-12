Cinco dicas valiosas para proteger seu pet do barulho nas festas de fim de ano

A festa de Ano Novo se aproxima e com elas uma preocupação: como proteger o pet do barulho dos fogos e rojões e, principalmente, evitar fugas e outros transtornos comuns nesta época do ano. Embora sejam utilizados para celebrar e tornar momentos ainda mais especiais, estes artifícios são verdadeiros pesadelos para a maioria dos cães.

“Eles têm ouvidos muito sensíveis, capazes de ouvir timbres inaudíveis para nós, humanos. Se para nós o espetáculo já é barulhento, para eles é um enorme estardalhaço”, explica Ana Catarina Valle, especialista em medicina veterinária Integrativa. Segundo ela, dependendo da intensidade dos fogos, eles podem causar dor no animal e até mesmo danificar a audição de um filhote.

Quem tem um pet que sofre nestes dias sabe como é desesperador vê-los em estado de estresse, sentindo-se ameaçados e procurando abrigo; muitas vezes, acalmá-los é muito difícil. Por isso, Ana Catarina preparou uma lista com dicas que pode ajudar a mantê-los sob controle e em segurança.

1 – Fique perto do animal

Deixá-lo sozinho pode aumentar a sensação de insegurança causada pelo barulho. Mantenha-se ao lado dele e, na medida do possível, procure distraí-lo com petiscos e brincadeiras. Mas caso ele demonstre preferir ficar isolado, respeite a necessidade dele.

2 – Deixe-o em um ambiente de som mais abafado

Pode ser um quarto, um banheiro mais afastado do burburinho. Ligue uma música clássica ou indicada para relaxamento para que seu pet escute. Isso vai ajudar a acalmá-lo e mudar o foco dos ruídos dos fogos.

3 – Procure um veterinário que avalie o uso de homeopatia e florais

“Estes medicamentos não possuem contraindicações e podem ajudar a manter os animais mais calmos nestas ocasiões, com o uso preventivo e prolongado antes do período de festas”, diz Ana Catarina. Ela conta que há muitos feedbacks positivos quanto aos resultados, sendo que alguns desses remédios possuem ação rápida.

4 – Utilize protetores auriculares próprios para pets

Existem hoje no mercado protetores auriculares próprios para pet, capazes de reduzir o impacto do barulho. Alguns possuem espumas que absorvem as ondas sonoras, potencializando conforto para o pet.

5 – Garanta que o pet tenha um abrigo

Para que ele se sinta mais seguro quando estiver com medo, mantenha por perto uma casinha, caminha ou caixa de transporte à qual ele esteja acostumado.

Lembre-se também que a movimentação de pessoas estranhas para lá e para cá em dia de festa também pode contribuir para o estresse e a ansiedade de seu bichinho, portanto isolá-lo do movimento é a melhor opção.