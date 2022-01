Hospitais públicos de Guarulhos têm 74,2% de leitos de UTI ocupados

Hospitais Públicos de Guarulhos começam o ano com 74,2% de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados pela covid-19, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira (04). No boletim anterior, divulgado no dia 30 de dezembro, a cidade apresentava 48,5% de leitos de UTI ocupados em hospitais municipais. Na Grande São Paulo a taxa de ocupação de UTI é de 32,6%.

A cidade contabiliza 86.664 casos confirmados de covid-19, o que representa 0,35% a mais do que os dados anteriores, quando contabilizava 86.359. Do dia 30 de dezembro até esta terça-feira, Guarulhos somou quatro mortes por covid-19, confirmando 5.023 óbitos com quatro em investigação. A taxa de letalidade é de 5,8%, enquanto a de cura é de 93,46%.

2.285.242 guarulhenses já foram imunizados e a cidade tem 80.998 recuperados da doença.