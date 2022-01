Pets para adoção marcam a abertura da Copa São Paulo em Guarulhos

Os cachorros que estão à espera de adoção no Departamento de Proteção Animal (Dpan) foram uma atração à parte antes do clássico guarulhense pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira (4), realizado no início da tarde no estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, local da partida.

Os pets participaram de um desfile no gramado, acompanhados pelos jogadores do Flamengo com faixas e displays mobilizando o público para a adoção responsável.

O jogo da AD Guarulhos e Flamengo terminou empatado em zero a zero, mas a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio do Dpan, em conjunto com a Associação Atlética Flamengo, foi considerada uma goleada para a divulgação do programa de adoção.

Adoção

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o DPAN recebe interessados em adotar cães e gatos. A visita precisa ser agendada por e-mail ([email protected]) ou pelo WhatsApp (11) 96786-5024.

Conheça alguns animaizinhos à espera de adoção em www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/.