Curso de atendimento às pessoas com deficiência é aberto para condutores do transporte escolar

A Prefeitura de Guarulhos começou a receber inscrições de motoristas e monitores de transporte escolar para treinamento e orientação sobre o atendimento de pessoas com deficiência. Interessados podem ser inscrever por meio do telefone 2414-3685, da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. O treinamento é obrigatório para os que pretendem trabalhar na área, conforme a lei municipal 6.768/2010.

São oferecidas duas turmas, uma no dia 12 e outra em 13 de janeiro, com 15 vagas em cada. As aulas terão duração de quatro horas (das 8h às 12h) e ocorrerão no auditório da pasta (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo). As inscrições serão realizadas até que todas as vagas sejam preenchidas.

As aulas ficarão a cargo da educadora de trânsito e professora Fernanda Oliveira Nascimento. Entre os temas abordados estão terminologia correta, conceitos e tipos de deficiências, panorama da pessoa com deficiência em números, histórico da pessoa com deficiência no mundo, obstáculos à inclusão, a importância de políticas públicas, estudos de caso e orientações sobre o atendimento desse público no transporte escolar.

Haverá ainda uma vivência em que os alunos participarão vendados para simular uma situação cotidiana de uma pessoa com deficiência visual, na qual se apresentam as dificuldades encontradas durante uma caminhada na calçada, como postes e árvores.