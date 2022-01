Confira quatro dicas de segurança para motoristas de aplicativo

Os termos “motorista aplicativo assaltado” e “motorista aplicativo morto” estão sempre nas primeiras páginas das ferramentas de busca quando pesquisamos por essa classe de trabalhadores. Os casos de violência contra esses profissionais são o estopim que escancararam as múltiplas vulnerabilidades que os acompanham no trabalho. Até o mês de junho, mais de 40 motoristas de aplicativo haviam sido assassinados durante o trabalho em 2021 no Brasil, conforme apontou levantamento do Fantástico, da TV Globo.

“Motoristas de aplicativo têm buscado, como podem, estratégias para se protegerem de assaltos, sequestros relâmpagos e outros tipos de violências. Alguns trocaram a noite pelo dia, enquanto outros só abrem a porta depois que o passageiro confirma o nome e mostra o rosto”, conta Luiz Gustavo Neves, co-fundador e CEO do StopClub, plataforma de comunicação, localização e segurança colaborativa.

Com o objetivo de alertar e apresentar novos serviços para quem vive dirigindo pelas ruas e avenidas do Brasil, Neves preparou quatro dicas de segurança baseadas em dados e depoimentos que fazem a diferença tanto para motoristas experientes, quanto para iniciantes. Confira a lista: