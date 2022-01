Conheça os 8 passos para lidar com as diferenças no ambiente de trabalho

Uma equipe de alta performance é composta, idealmente, por membros com diferentes habilidades, que se complementam para alcançar os objetivos em comum do time. Essa configuração proporciona a inovação pela diversidade na forma de pensar, o que gera vários insights e possibilidades. Porém, muitas vezes essas diferenças podem também causar conflitos no ambiente corporativo.



Para superar essas divergências, é preciso aprender a conviver com comportamentos e ideologias divergentes, mesmo que pareça difícil. Desenvolver tal habilidade exige autoconhecimento, paciência, flexibilidade, humildade, boa comunicação e, acima de tudo, respeito, destaca Susanne Andrade, especialista em Desenvolvimento Humano e autora do best seller “O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil”.



“Saber lidar com a diversidade no ambiente de trabalho é também um passo fundamental para o sucesso profissional, o que consequentemente proporciona o crescimento da organização como um todo”, explica Susanne.



Uma pesquisa recente feita pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, mostrou que funcionários felizes são 12% mais produtivos que os demais. “Um clima organizacional favorável proporciona bem-estar, felicidade, comunicação fluida, eficácia nos processos e crescimento, o que contribui diretamente para que os resultados, tanto individuais como coletivos, sejam melhores”, comenta Susanne.



A especialista ressalta ainda que a principal base para lidar com as diferenças é exercitar a empatia. Esse conceito é abordado por ela no seu best seller e consiste na capacidade de colocar-se no lugar do outro para lançar o olhar em outra perspectiva, saber o que pensaria e sentiria caso estivesse na mesma situação.



“Representa a compreensão dos sentimentos e emoções, no intuito de experimentar, de maneira objetiva e racional, o que sente o outro indivíduo, e como ele pensa. É desenvolver a habilidade de pensar na perspectiva do semelhante, e não somente da nossa, pois isso gera entendimento e proporciona uma boa comunicação.” diz.



Susanne sugere ainda para a pessoa procurar por pontos comuns com o semelhante e o que admira em si mesmo ao perceber um conflito com alguém. Dessa forma, é possível exercitar sua empatia. Segundo a especialista, isso irá proporcionar uma aproximação e criar uma conexão. “É um processo que começa em nossa mente, determina os nossos sentimentos e nos ajuda a dar um novo significado mais construtivo no relacionamento humano, a partir das nossas atitudes, o que define os resultados a serem alcançados”, comenta Susanne.



Praticar a empatia no ambiente de trabalho é potencializar a sinergia na equipe, esclarece a especialista porque estabelece conexões positivas. É enxergar o que existe no outro que é igual na pessoa. É vislumbrar o ser humano por trás do crachá. “É valorizar você e o outro, como ser humano, exercitando sua humildade”, completa.



Para conquistar a empatia e lidar com as diferenças no ambiente de trabalho, Susanne ensina oito passar para colocar isso em prática:



1.Olhar para o outro como ser humano que também é você, com todas as diferenças, forças e fraquezas que compõem a personalidade.



2.Flexibilizar para entender que as pessoas podem pensar diferente de você e divergir nas opiniões.



3.Escutar ativamente o que o outro tem a dizer, abrindo espaço para aprender o novo.



4.Desenvolver a inteligência emocional, buscando se conhecer mais e conhecer o outro a partir das diferenças.



5.Criar espaços para conhecer os seres humanos atrás dos crachás, com papos informais que vão além das questões de trabalho. “Ao fazer isso, busque identificar pontos em comum entre vocês e ficará surpreso com a conexão que isso gera”, mostra.



6.Colocar o foco no propósito em comum dentro da equipe ao realizar um trabalho.



7.Reconhecer o potencial e atitudes das pessoas, com a prática do elogio e de um simples agradecimento.



8.Celebrar as conquistas em comum.



Praticar esses passos corresponde a evoluir dos conflitos pelas diferenças em direção de ganhos em conjunto, o que leva a alcançar as metas, além de promover a harmonia. “Quando se tem um ambiente harmônico, onde as pessoas se sentem bem e estão conectadas com as atividades que entregam, o resultado é de produtividade.” diz Susanne sobre aplicar esses passos no ambiente de trabalho.

Sobre Susanne Andrade – é autora dos best-sellers “O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil”, “O Segredo do Sucesso é Ser Humano”, e do livro digital “A Magia da Simplicidade”. É coach, palestrante e professora de cursos de MBA pela FIAP em disciplinas sobre carreira, coaching, liderança e gestão da mudança para a transformação digital. É sócia-diretora da A&B Consultoria e Desenvolvimento Humano, empresa que criou o “Modelo Ágil Comportamental”. Colunista no “Portal IT Forum 365, na coluna Desenvolvimento Humano na Era 4.0”. Voluntária no Grathi.