GPS Motors se destaca no mercado automotivo de todo Brasil há 28 anos

O ano era 1994. Há 28 anos, a GPS Motors, uma das maiores lojas do segmento, inicialmente de motos no Brasil, surgiu na Vila São Judas Tadeu, em Guarulhos, aperfeiçoando posteriormente o mercado automotivo na região metropolitana de São Paulo. Dez anos depois, em 2004, a empresa começou a se destacar e as coisas foram acontecendo. Com o volume de veículos vendidos e com carros cada vez mais “exóticos”, a loja virou ponto de referência na segunda maior cidade do estado de São Paulo.

Especializada na venda de veículos de luxo e superesportivos, a GPS Motors se destacou no mercado automotivo brasileiro como sinônimo de luxo, requinte, singularidade, transparência, confiança e qualidade. Um “case”. Todos os automóveis comercializados na loja são verificados e certificados e, seu estoque, incrível e impactante, é constantemente renovado com o que há de mais novo e exclusivo no mercado.

É justamente na GPS Motors que o cliente encontra o carro dos sonhos, verdadeiras obras de arte. A estrutura da empresa foi planejada para que todos os visitantes tenham a sensação de estar em um ambiente altamente requintado e com a certeza de realizar um negócio excelente e seguro.

Além disso, a estrutura da loja também inclui, entre outras maravilhas, o “Showroom Premium”, cheio de glamour, que possibilita um atendimento ainda mais personalizado e exclusivo, com funcionários altamente preparados para tirar qualquer dúvida.

A empresa, que vende e entrega em todo o Brasil, se tornou referência no mercado premium pelo atendimento e pós-venda. Com a informatização, foi preciso implantar a tecnologia no processo de vendas. Vídeos, fotos profissionais, contrato digital, laudo detalhado e investimentos em marketing fazem parte das operações da GPS Motors. Na logística, caminhões entregam o carro na casa do cliente com segurança.

Hoje, o estoque da loja conta com cerca de 70 carros de luxo para agradar os clientes mais exigentes e apaixonados pelas máquinas comercializadas na GPS Motors.

Serviço

GPS Motors

Rua da Trindade, 102, Vila São Judas Tadeu, Guarulhos

Telefone: (11) 9.7542-2455

E-mail: [email protected]

Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h; e aos sábados, das 9h às 13h