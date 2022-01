Metrô inicia Projeto Básico da Linha 19-Celeste que vai ligar Guarulhos a São Paulo

O Metrô emitiu nesta quarta-feira (12) a Ordem de Serviço para o Consórcio MNEPIE iniciar a elaboração do Projeto Básico da Linha 19-Celeste, no trecho que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, à estação Anhangabaú, no centro de São Paulo.

Agora a empresa tem 20 meses para concluir todo o estudo que é um dos mais importantes para a implantação de uma linha de metrô, definindo o formato final do traçado da linha e das estações, servindo para a contratação do projeto executivo e das obras, além do modelo de captação de recursos financeiros.

Paralelamente, o Metrô deu outro passo importante com a abertura da licitação que vai contratar um inédito estudo mercadológico para identificar as melhores formas de exploração comercial e imobiliária dos ativos desta linha, de forma a serem incluídos na formatação do projeto, podendo atrair futuros investimentos que podem ajudar na sua construção.

A Linha 19-Celeste deverá ter 17,6 km de extensão e 15 estações no trecho inicial entre Bosque Maia e Anhangabaú, com a previsão de cinco estações em Guarulhos, passando também pelas regiões de Jardim Brasil, Vila Maria (zona norte) e Pari, conectando-se às linhas 1-Azul, na estação São Bento, e 3-Vermelha, em Anhangabaú.

Os estudos iniciais estimam uma demanda aproximada de 630 mil pessoas por dia no trecho Bosque Maia – Anhangabaú, possibilitando reduzir a emissão de 727 toneladas de poluentes, 75 mil toneladas de gases do efeito estufa por ano e 37 milhões de litros de combustível por ano. Quando pronta, a linha vai reduzir pela metade o tempo de deslocamento do Bosque Maia ao Anhangabaú, passando de 60 para 30 minutos estimados.