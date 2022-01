Prefeitura oferece bolsas para agente local de inovação em parceria com o Sebrae

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), receberá até 24 de janeiro as inscrições para bolsistas de agente local de inovação. São oito vagas, cinco para atuação imediata e três para banco reserva, e os interessados devem acessar o link https://bit.ly/vagas-ALI.

Os profissionais vão atuar no programa Brasil Mais e receberão uma remuneração de R$ 4 mil mensais durante sete meses, além de serem capacitados pelo Sebrae-SP com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios durante o programa, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa.

Para se candidatar é necessário ter curso superior concluído em qualquer área há, no máximo, dez anos, e ter experiência comprovada em atividades relacionadas a pequenos negócios, gestão de empresas, tecnologia ou inovação, além de disponibilidade em tempo integral.

A seleção inclui análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos e entrevista individual por competências. O candidato que for aprovado nessas etapas ainda passará por uma capacitação online, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de um mês, e receberá uma bolsa no valor de R$ 2 mil no período.

A ação é promovida pela Secretaria do Trabalho em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).