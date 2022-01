EDP realiza visita porta a porta para cadastramento da Tarifa Social de Energia Elétrica

Até o final de fevereiro, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, estará com visitação porta a porta no bairro Jardim Cumbica, para o cadastramento de famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício do Governo Federal que garante desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda.

A ação, que segue todos os protocolos sanitários vigentes de combate à covid-19, conta com agente técnico de motocicleta para as visitas, devidamente identificado, orientando e cadastrando famílias mapeadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). As visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 13h.

O benefício

A EDP atua de forma proativa para o cadastramento automático de seus clientes com perfil a receber a Traifa Social de Energia Elétrica, de acordo com o cruzamento de dados do MDS, e ressalta que intensificou suas ações de busca ativa para ampliar a base de beneficiários da Tarifa Social, com comunicações junto às comunidades de sua atuação, onde são realizadas iniciativas de regularização junto à prefeitura, Cadastro Único (CadÚnico) e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Vale lembrar que, a qualquer momento, o cliente que se enquadrar nos critérios definidos pelo Governo Federal e ainda não estiver recebendo o benefício, pode solicitar o cadastro no portal EDP Online, no endereço www.edp.com.br/tarifasocial. Veja quem tem direito:

Família inscrita no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita comprovadamente menor ou igual a meio salário mínimo nacional;

Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC;

Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, com portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam do consumo de energia elétrica;

Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico;

A Tarifa Social é um desconto na conta de luz, que varia de acordo com o próprio consumo de energia, podendo chegar a até 65% e concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais classificados como de baixa renda. O benefício é aplicado somente a uma unidade consumidora por família e é escalonado por faixa de consumo (kWh/mês), sendo calculado de modo acumulativo, conforme a tabela abaixo:

Faixa de Consumo Desconto Até 30 kWh/mês 65% De 31 a 100 kWh/mês 40% De 101 a 220 kWh/mês 10% Acima de 220 kWh/mês Não há desconto

Para ter acesso ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica é necessário que o cliente possua o Número de Identificação Social (NIS), do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Após a inscrição ou a atualização do cadastro, que pode ser realizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, é possível ter acesso ao desconto. A EDP avaliará a documentação e, estando tudo certo, o cliente receberá o desconto já na próxima fatura de energia.