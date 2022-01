Viveiro Educador do Bosque Maia recebe alunos do CEU Presidente Dutra

Alunos, pais e professores do CEU Presidente Dutra participaram nesta terça-feira (18) da Oficina de Papel Semente no Viveiro Educador do Bosque Maia. Ao todo 30 pessoas aprenderam a reutilizar o papel que usamos no dia a dia de uma maneira criativa.



A oficina ensina a transformar as sobras de papel, que após molhado e triturado se torna uma espécie de massa que recebe sementes e, após seco, pode se transformar em cartões de visita, bloquinhos de recados ou papel de cartas.



Após a utilização do papel reciclado ele pode ser plantado em qualquer pequeno espaço de jardins ou mesmo em vasos. Além de reutilizar papéis que poderiam ir para os aterros sanitários, pode ser também uma fonte de renda.



Após a oficina os alunos curtiram as atrações que o Bosque Maia oferece, como os playgrounds. A atividade faz parte da Agenda Ambiental Especial de Férias, preparada pelos educadores ambientais da Prefeitura de Guarulhos ao longo de janeiro.



Qualquer pessoa pode participar das próximas atividades mediante inscrição pelo telefone 2475-9843. Todas as atividades, promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente, são realizadas ao ar livre, com distanciamento e uso de máscara obrigatório.



Agenda especial de férias do Bosque

19/01 – 9h – Oficina: Plantando Ar

19/01 – 10h – Oficina: Cultivo Básico de Orquídeas (Orquidário Municipal – avenida João XXIII, s/nº, Parque Renato Maia)

20/01 – 10h – Trilha: No Bosque não tem Lobo Mau

21/01 – 9h – Trilha das Abelhas

26/01 – 9h – Oficina: Como Fazer um Minhocário

27/01 – 10h – Oficina: Plantando Ar

27/01 – 19h – Trilha Noturna