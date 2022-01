Cummins e Isuzu anunciam colaboração de caminhões elétricos de bateria

A Cummins Inc. e a Isuzu Motors Limited anunciaram um acordo para criar um protótipo de caminhão elétrico a bateria para serviços médios para demonstração na América do Norte. Este caminhão representa a primeira solução de emissão zero facilitada pela Isuzu Cummins Powertrain Partnership (ICPP), formada em maio de 2019. Por meio deste acordo, a Cummins integrará o Cummins PowerDrive6000 ao caminhão da série F da Isuzu e o pilotará com as principais frotas norte-americanas a partir de 2022.

Estamos entusiasmados em trabalhar com a Isuzu para acelerar a descarbonização dentro desta parceria. É por meio de nosso compromisso conjunto com a inovação que fornecemos aos nossos clientes soluções de emissão zero seguras e confiáveis”, disse Amy Davis, vice-presidente e presidente de New Power da Cummins.

“Conforme abordado na Visão Ambiental Isuzu 2050, avançaremos em ações ambientais globais, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa e a garantia de uma sociedade próspera e sustentável. Como parte do caminho para a eutralidade de carbono, é muito significativo iniciarmos este projeto conjunto de protótipo de BEV na América do Norte. Por meio de nossa parceria, nos comprometemos a continuar explorando outras oportunidades de fontes de energia da próxima geração, incluindo tecnologias de powertrain elétrico, além da colaboração existente no powertrain”, disse Koichi Seto, diretor do Conselho e diretor Executivo Sênior da Isuzu.

A Cummins e a Isuzu continuam inovando e avançando no futuro da energia para apoiar os clientes na obtenção de emissões zero. Beneficiando-se de seus pontos fortes e únicos, as empresas buscarão oportunidades para expandir ainda mais as colaborações para impulsionar o crescimento global.

Sobre a Cummins Inc.

A Cummins Inc., líder global em energia, é uma corporação de segmentos de negócios complementares que projeta, fabrica, distribui e atende um amplo portfólio de soluções de energia. Os produtos da empresa variam de motores a diesel, ás natural, elétricos e híbridos e componentes relacionados ao trem de força, incluindo filtragem, pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, sistemas de controle, sistemas de tratamento de ar, transmissões automatizadas, sistemas de geração de energia elétrica, baterias, sistemas de energia eletrificada, geração de hidrogênio e produtos de células de combustível. Com sede em Columbus, Indiana (EUA), desde sua fundação em 1919, a Cummins emprega aproximadamente 57.800 pessoas comprometidas em impulsionar um mundo mais próspero por meio de três prioridades globais de responsabilidade corporativa essenciais para comunidades saudáveis: educação, meio ambiente e igualdade de oportunidades. A Cummins atende seus clientes online, por meio de uma rede de distribuidores independentes e de propriedade da empresa e por meio de milhares de revendedores em todo o mundo e faturou cerca de US$ 1,8 milhão em vendas de US$ 19,8 bilhões em 2020. Saiba mais em cummins.com.

Sobre Isuzu

A Isuzu é uma empresa automobilística líder global, com sede em Tóquio, Japão, e está envolvida no projeto, desenvolvimento, fabricação, venda e serviço de veículos comerciais, caminhonetes, motores a diesel e gás natural, peças e componentes. Os produtos Isuzu são vendidos em mais de 150 países e regiões em todo o mundo. A marca de caminhões leves número 1 do Japão, a ELF, detém as principais ações em muitos países e é aclamada como o padrão global em caminhões leves. A picape D-MAX foi fabricada e exportada para aproximadamente 100 países a partir de sua base de produção na Tailândia. Mais informações podem ser encontradas em www.isuzu.co.jp.