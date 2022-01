Guarulhos abre mais dois polos de vacinação infantil contra a covid-19

Quem acessar o Portal da Saúde da Prefeitura de Guarulhos a partir desta sexta-feira (21) para agendar a primeira dose da vacinação infantil contra a covid-19 terá mais duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como opção, São Rafael e Primavera, que a partir de segunda-feira (24) iniciarão a imunização desse público. Com isso, Guarulhos soma agora sete polos de vacinação: Ambulatório da Criança e as UBS Palmira, Haroldo Veloso, Piratininga e Ponte Grande.

No momento a cidade está vacinando crianças de cinco a 11 anos com comorbidades ou deficiência e todas acima de dez anos por meio de agendamento pelo site bit.ly/VacinaGru. Desde segunda-feira (17), quando teve início a vacinação, até as 9h desta sexta, Guarulhos vacinou 1.543 crianças. Para receber a dose é necessário apresentar documento original com foto, cartão SUS (se houver), CPF e comprovante de residência, além de prescrição ou o relatório médico (original e cópia) em caso de comorbidade ou deficiência.

É necessário ainda apresentar o Termo de Assentimento assinado, o mesmo já exigido para que jovens entre 12 e 18 anos sejam vacinados. O termo pode ser baixado também no site bit.ly/VacinaGru após a conclusão do agendamento.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde

As comorbidades consideradas pelo Ministério da Saúde são insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; talassemia; síndrome de Down; diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3; hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática; HIV.