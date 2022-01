‘Através da expansão da consciência, o homem tem noção da sua divindade e do seu poder’, afirma psicóloga transpessoal

A convidada do HOJE TV desta terça-feira (25), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi Nick Coral. Ela é psicóloga transpessoal, sacerdotisa e dirigente do Templo Olhar Divino, em Guarulhos. A sacerdotisa tratou do tema sobre a visão espiritual em relação a realidade.

A psicologia transpessoal é uma escola do pensamento que estuda os aspectos transpessoais, autotranscedentes e espirituais da experiência humana, além de ser uma abordagem transdisciplinar, ou seja, que estuda o ser humano em sua totalidade, abrangendo as contribuições de outros enfoques científicos tais como a: medicina, antropologia, sociologia, física, química, biologia e metafísica; reconhecendo o potencial da vivência de uma ampla gama de estados da consciência. “Sou presidente sacerdotisa do Templo e também da Congregação. O Tempo Olhar Divino já existe há 55 anos em Guarulhos e ele presta serviços para a comunidade na região da Ponte Grande. Nós, do Templo, viemos da umbanda e temos três esferas de trabalho que defendemos”, explicou Nick.

Já a umbanda é uma religião brasileira resultante da mistura de elementos de religiões africanas, indígenas, orientais e europeias (catolicismo e espiritismo kardecista). Por seu aspecto mestiço e sincrético, a umbanda é considerada uma religião genuinamente nacional. Segundo a sacerdotisa, através da expansão da consciência, o homem tem noção da sua divindade e do seu poder. “Com isso ele vai em busca da sua cura, de suas dúvidas, dos seus registros. Essa é uma área que me encanta muito. Afinal, tudo é energia, tudo é espiritual. Eu vejo um futuro muito grande, no qual a ciência hoje também pesquisa muito. Nós, com o Olhar Divino, fazemos várias pesquisas que envolvem a Pontifícia Universidade Católica (PUC), a Universidade de São Paulo (USP) e também o Reino Unido, sendo essas pesquisas que pautam os nossos congressos e palestras”, finalizou Nick.

