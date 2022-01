Prefeitura entrega o corredor de ônibus Santos Dumont

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta quinta-feira (27) o corredor de ônibus Santos Dumont. Com 5,3 quilômetros de extensão, a faixa exclusiva tem início na avenida Guinle e vai até a Base Aérea, na avenida Monteiro Lobato, ambas em Cumbica.

As pistas nas avenidas citadas têm dez paradas de embarque e desembarque pelas quais passarão aproximadamente 785 mil pessoas por mês, de acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU).

O prefeito Guti celebrou o impacto positivo que a obra terá na vida da população. “Sei que a mobilidade urbana é uma questão fundamental, ainda mais em um município como Guarulhos. Fico feliz de entregar uma obra que vai melhorar o trânsito na região e a qualidade de vida de quem utiliza o transporte público”.

Toda a construção foi acompanhada pela Secretaria de Obras e o titular da pasta, Francisco Carone, lembrou outros benefícios do novo corredor durante a inauguração. “O objetivo é também diminuir o tempo médio da viagem e melhorar a mobilidade de toda a região, ligando a avenida Santos Dumont à Papa João Paulo I, que tem as obras do seu corredor avançando, e a Monteiro Lobato”.

Orçada em R$ 50,5 milhões, a obra contou com execução do consórcio T-A Trail/Arvek e gerenciamento da Secretaria de Obras. Os recursos foram provenientes da Prefeitura e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana, do governo federal.