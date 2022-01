Evento online para empreendedores está com inscrições abertas

A live “5 dicas para alavancar as vendas da sua empresa em 2022” acontecerá no dia 22 de fevereiro, das 19h às 21h, e receberá inscrições por meio do link https://biy.ly/3tX5H7A. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI), com o Sebrae e faz parte do Programa de Desenvolvimento Local – “Empreendedorismo: Um Caminho a Seguir”, que visa à retomada econômica de pequenas e médias empresas.

Quem irá ministrar a palestra será Fernanda Bueno, consultora de marketing do Sebrae-SP e pós-graduada em Empreendedorismo de Alto Impacto e Inovação Aplicada aos Negócios pela Escola Superior de Empreendedorismo.

Entre os temas abordados estão formas de atrair clientes, tanto no atendimento presencial como no virtual, como construir um funil de vendas e gerar conteúdos nas redes sociais, como utilizar o Google Meu Negócio, como converter vendas utilizando ferramentas de relacionamento e como fidelizar os clientes. Os participantes receberão certificado de conclusão.