Empregos temporários ganham força e dão esperança de efetivação aos trabalhadores

Os empregos temporários cresceram em 2021. Segundo a Employer, uma das maiores empresas de RH do país, o aumento de contratações foi de 31,5%, superando o resultado obtido em anos anteriores. Nesse sentido, no último ano foram registradas 1.768.889 admissões no país, diante de 1.344.680 no mesmo período em 2020.

A performance se deve à insegurança das empresas durante o período pandêmico e às mudanças de hábitos dos consumidores. A instabilidade econômica causada pela pandemia fez com que as empresas reduzissem o quadro de empregados efetivos. Como uma alternativa segura em períodos específicos, a demanda por temporários aumentou pela forma rápida e segura de contratação.

“Desde o início da pandemia, o trabalho temporário vem ganhando corpo, não só no Brasil como em todo o mundo. A insegurança das empresas fez o trabalho temporário se destacar como a melhor opção”, explica a diretora de serviços da Employer.

Em outubro do ano passado, o Brasil contava com um índice de desemprego de 12,1%, o que representa 12,9 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Nesse contexto, um dos motivos que fazem essas vagas serem tão atrativas para os trabalhadores são as chances de retornarem ao mercado de trabalho, mesmo que temporariamente, e ainda com potencial oportunidade de efetivação.

De acordo com Montenegro, os trabalhadores devem se dedicar na qualidade do cumprimento de suas atividades e se manterem atentos a como os colegas efetivos realizam suas tarefas. O compromisso com a empresa é fundamental, demonstrar interesse em se desenvolver em conjunto com a empresa amplia as chances de um definitivo. Além disso, evitar faltas e ser assertivo nos horários das jornadas fazem diferença para melhorar o perfil do candidato.

“O contratado temporário tem o trabalhador efetivo como uma referência, pois ele domina o que precisa ser feito. Na medida em que ele se esforça para entregar as tarefas com a mesma qualidade, ele chama a atenção dos supervisores. São esses profissionais que entram em contato com RH para informar sobre as competências, abrindo a chance de efetivação”, relata Montenegro.

Direitos do trabalhador temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela Lei 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. “Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios”, diz Vânia.

