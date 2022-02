40+: Conheça tratamentos estéticos para peles maduras

Famosas como Juliana Paes, Taís Araújo e Sabrina Sato chegaram aos 40 anos e têm inspirado cada vez mais mulheres na internet, priorizando os cuidados com a pele e o corpo de forma natural. No entanto, com a intensificação dos cuidados homecare e o skincare durante a pandemia, mulheres mais jovens têm adotado uma rotina de cuidados com a pele mais cedo.

Com a chegada da maturidade, o corpo passa a produzir menos colágeno, elastina e ácido hialurônico, substâncias que são responsáveis pela firmeza, elasticidade, sustentação e hidratação da pele. É o que explica a Aline Caniçais, especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, empresa referência da fabricação de equipamentos estéticos. “A partir da faixa dos 40 que o envelhecimento cronológico começa a dar sinais apesar da queda de produção de colágeno começar a cair desde os 25-30 anos. No entanto, mesmo que você siga todos os passos do skincare, a flacidez e as linhas de expressão podem aparecer conforme a idade”, afirma a especialista.

“Ao combinar diferentes métodos para rejuvenescer a pele, associando algumas técnicas é possível conseguir um resultado mais efetivo e de maneira mais natural”, explica Aline. Confira as dicas de tratamentos estéticos da especialista:

Radiofrequência

A aplicação da radiofrequência – tratamento estético que utiliza energia eletromagnética como fonte de calor – estimula a pele a realizar “neocolagênese”, ou seja, formar novas fibras de colágeno, melhorando a qualidade e sustentação da pele, corrigindo linhas de expressão e rugas, melhorando a firmeza do rosto.

Luz intensa pulsada

Essa tecnologia – que utiliza fonte de luz com todas as cores do arco íris – favorece a síntese de colágeno, assim como atua na despigmentação das manchas da pele, em especial as manchas senis e decorrentes de processo inflamatório (como manchas de acne). Além disso, também trata aqueles vasinhos finos que costumam aparecer próximo do nariz e na bochecha”, explica.

Ultrassom facial

Um dos tratamentos mais modernos para flacidez de pele é o ultrassom. Um dos tipos, microfocalizado específico para aplicação facial, gera pequenos pontos de coagulação na derme e SMAS (tecido que fica entre a pele e o músculo), promovendo estímulo de colágeno em grande quantidade e gerando um efeito up lift não cirúrgico. Outro tipo de Ultrassom, de 5MHz, promove micro massageamento do tecido e aumento da circulação local, que aumenta nutrientes e oxigênio tecidual, deixando a pele muito mais firme, desde a primeira sessão.

Massagem mecânica para contorno do rosto

A vacuoterapia, cuja pressão negativa é muito usada para extrair cravos e espinhas, também é utilizada para melhora do contorno do rosto. A técnica contribui com a hidratação e textura da pele e possibilita um aspecto renovado em apenas uma sessão. Com esse tratamento, há uma melhora na circulação sanguínea e linfática, auxiliando na redução do inchaço, bolsas e olheiras.