Com tempo abafado em Guarulhos, a máxima deve atingir os 31°C no fim de semana

Em Guarulhos, o sábado (5) será com aumento das temperaturas, chuvas irregulares e passageiras. Há risco de trovoadas e tempestades, mas com curta duração. Poderá chover forte em alguns pontos devido ao calor e alta umidade. No domingo (6), a chuva aumenta devido ao avanço de uma frente fria que passará por São Paulo. Há previsão de fortes temporais com muitas trovoadas e descargas elétricas, além do alto volume de chuva.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (5): Dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31ºC e mínima de 19ºC.

Domingo (6): Dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.