Cabuçu recebe Van do CadÚnico entre os dias 14 e 25 de fevereiro

Com o objetivo de levar os serviços assistenciais para mais próximo da população, a Van do CadÚnico estará entre os dias 14 e 25 de fevereiro na EPG Faustino Ramalho, na avenida Palmira Rossi, s/nº, Cabuçu. O equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

No local será possível realizar o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), por meio do qual é possível ter acesso a programas como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem, Casa Verde e Amarela, entre outros.

Ao procurar o local a população deve apresentar RG, CPF, certidão de casamento, carteira de trabalho (CTPS), último holerite (caso tenha registro na carteira), título de eleitor e conta de luz (mesmo que não esteja no nome do beneficiário). No caso de crianças e adolescentes é necessário apresentar certidão de nascimento e informar o nome da escola e da série.