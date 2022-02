Tirar a cutícula em excesso aumenta as chances de pegar micose

Nos últimos anos, assuntos relacionados às unhas ganharam ainda mais destaque por aqueles que se interessam por moda e beleza. Unhas de gel, encapsuladas, stiletto, decoradas, tie dye e tantas outras denominações demonstram as infinitas possibilidades de decoração que estão em alta. Apesar de fazer as unhas já ser um costume e algo corriqueiro no Brasil, é importante atentar-se a algumas práticas que podem prejudicar a saúde destas importantes células que têm a função de proteger os dedos das mãos e dos pés.

A extração em excesso das cutículas, por exemplo, pode se tornar uma porta de entrada para sujeira, trazendo sérios problemas que podem evoluir e causar uma infecção na região. “A cutícula é uma barreira protetora natural que impede a entrada de fungos, bactérias e vírus. Sua função é proteger as unhas desses agentes externos para manter a saúde das unhas”, afirma a médica dermatologista Yara Caetano.

Dentre os fungos que podem atingir as unhas, estão aqueles que se alimentam da queratina e que causam a micose. Para solucionar esse problema que traz uma série de incômodos para as pessoas, a dermatologista orienta: “Para identificar a presença de micose nas unhas, é necessário prestar atenção nos seguintes sinais: descolamento, aspecto amarelado ou esbranquiçado, unhas mais espessas e ocas, escurecidas e até doloridas”.

Portanto, para evitar que isso ocorra, além de manter as unhas limpas e bem cortadas, é importante não tirar as cutículas com muita frequência. A médica também reforça que não é necessário tirar as cutículas frequentemente, basta mantê-las hidratadas.

“O ideal é sempre hidratar a região ao invés de tirá-las com alicate, que pode causar traumas na pele ao redor das unhas. Uma dica importante é que o uso de espátulas que ajudam a ‘empurrar’ a cutícula, pode ser uma alternativa interessante”, aconselha a Dra. Yara Caetano.

Por outro lado, para quem já está com micose de unha, a avaliação de um dermatologista para a indicação de um tratamento adequado para combater rapidamente o problema, é indispensável. Uma das possibilidades é o Loceryl®, um esmalte terapêutico composto por cloridrato de amorolfina, que elimina os fungos causadores da micose, penetrando na unha e protegendo contra a disseminação¹. Com apenas uma única aplicação semanal*, a substância age nas unhas por mais sete dias², elimina os fungos desde o primeiro dia de aplicação² e pode ser utilizado com esmalte cosméticos3**.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916 0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*Podendo chegar a duas aplicações dependendo da recomendação médica.

**Necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético.

¹ Ghannoum M, Sevin K, Sarkany M. Amorolfine 5% Nail Lacquer Exhibits Potent Antifungal Activity Compared to Three Acid-Based Devices Indicated for the Treatment of Onychomycosis: An In Vitro Nail Penetration Assay. Dermatol Ther (Heidelb). 2016 Mar;6(1):69-75.

² Lecha M, Effendy I, Feuilhade de Chauvin M, et al. Treatment options–development of consensus guidelines. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Sep;19 Suppl 1:25-33.

³Sigurgeirsson B, Ghannoum MA, Osman-Ponchet H, et al. Application of cosmetic nail varnish does not affect the antifungal efficacy of amorolfine 5% nail lacquer in the treatment of distal subungual toenail onychomycosis: results of a randomised activecontrolled study and in vitro assays. Mycoses 2016 May;59(5):319-26.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, a empresa tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite: https://loceryl.com.br/