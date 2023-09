Dia do Sexo: saiba os benefícios do sexo para a saúde física e emocional

No dia 6 de setembro é celebrado o Dia do Sexo. A data foi escolhida a dedo para remeter a famosa posição “69”, responsável pela satisfação de muitos casais. Apesar de outros dias já terem sido considerados como oficiais, o 6 de setembro ficou marcado após uma famosa campanha de uma marca de preservativos que decidiu fazer uma piada de duplo sentido e acabou agradando milhares de pessoas.

Além de ser um dia para comemorar e se divertir com o parceiro – ou, até mesmo, a sós – o Dia do Sexo também é uma oportunidade para quebrar tabus, conscientizar e aproveitar novas experiências para melhorar a vida sexual e aquecer a relação. “Muitos casais que estão passando por aquele processo de ‘cair na rotina’ podem aproveitar esse momento para descobrirem, juntos, novas formas de prazer. Além disso, quem não tem muita experiência ou ainda possui algum tipo de vergonha em relação a esse assunto, pode aproveitar para se soltar e buscar mais informações valiosas sobre o tema”, sugere a psicóloga e sexóloga Sônia Eustáquia.

Benefícios do sexo para a saúde física e emocional

Um estudo do setor de psicologia do Royal Edinburgh Hospital, no Reino Unido, explica que os benefícios são tantos que, homens e mulheres com uma vida sexual ativa, são donos de uma aparência de cinco a sete anos mais jovem do que sua verdadeira idade.

A explicação para isso é fácil: o hormônio do crescimento é liberado enquanto fazemos amor, o que pode aumentar a elasticidade da pele e diminuir os riscos de aparecimento de rugas. O sexo também ajuda a queimar gorduras e eliminar toxinas que prejudicam o sistema imunológico, enquanto o alívio do stress é suficiente para garantir uma boa noite de sono.

Segundo a sexóloga Sônia Eustáquia, “Durante a relação o organismo libera endorfinas, que são substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar. As endorfinas ainda agem como analgésicos naturais que eliminam dores, diminuem a ansiedade e facilitam o sono. Já o esforço físico age melhorando a circulação sanguínea, o que é fundamental para a saúde do coração e deixa a pele com um aspecto renovado”, diz.