Preenchimento labial continua em alta: cirurgião esclarece dúvidas

A expectativa é que o mercado de injetáveis estéticos aumente 14,5% até 2030

Em 2021, o segmento de procedimentos minimamente invasivos somou mais de 50% do total de procedimentos estéticos realizados no mundo, segundo relatório Aesthetic Medicine Market Size & Growth, elaborado pela empresa americana Grand View Research. O estudo também mostrou que o mercado global de medicina estética foi avaliado em 99,1 milhões de dólares. A expectativa é que o mercado de injetáveis estéticos aumente 14,5% até 2030.

De acordo com o último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil ficou em segundo lugar considerando todos os procedimentos realizados, entre cirúrgicos e não cirúrgicos, totalizando mais de 1,9 milhões de operações. Ainda segundo a ISAPS, entre os procedimentos não cirúrgicos, que compreendem as fórmulas injetáveis, foram mais de 600 mil aplicações realizadas no país.

Preenchimento labial requer cautela e bom senso

Indicado para dar volume aos lábios, melhorar o contorno ou corrigir imperfeições secundárias a traumas locais ou decorrentes do processo de envelhecimento, o preenchimento labial se tornou, nos últimos anos, um dos procedimentos estéticos mais populares no mundo, principalmente entre as mulheres.

Segundo Luís Maatz, cirurgião plástico, especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP); a técnica mais utilizada é o preenchimento com ácido hialurônico, substância já presente no nosso organismo.

De acordo com o médico, dentre suas diversas funções, o ácido hialurônico preenche o espaço entre as células da pele, deixando-a firme e lisa, além de aumentar a hidratação, já que o ácido também tem essa função no local aplicado.

Mas, ainda que o preenchimento labial seja uma opção segura, ele demanda bom sendo por parte de quem quer fazer e profissionalismo do cirurgião. “O objetivo é justamente harmonizar o rosto. Ou seja, cabe ao cirurgião deixar bem claro que a técnica precisa corresponder com as características do rosto da pessoa. Caso contrário, o resultado poderá ser desproporcional e artificial”, diz Luís Maatz.

Confira 9 mitos e verdades citados pelo especialista para ajudar a entender um pouco mais sobre o procedimento:

Todo mundo nota o preenchimento labial

Depende: O resultado tem relação com a técnica de aplicação do profissional, com o tipo de substância e a quantidade injetada. “Na primeira aplicação, o ideal é utilizar apenas 1 ml de produto, para garantir a naturalidade na harmonização dos lábios e evitar o efeito ‘duck lips’, ou bico de pato”, explica Luís Maatz.

O preenchimento labial é irreversível

Mito: O ácido hialurônico é reabsorvido naturalmente pelo organismo, dentro de um determinado período. Através da aplicação de uma enzima que inativa o ácido hialurônico, o preenchimento é revertido. “Porém, o procedimento não deve ser realizado prevendo sua reversibilidade”.

O resultado é imediato

Verdade: Assim que é feita a aplicação, já é possível notar o aumento do volume dos lábios. Nos primeiros dias, ainda há um pouco de inchaço, mas logo a substância “se acomoda”.

Pode haver hematomas

Verdade: A aplicação pode ocasionar equimose e inflamação no local da injeção, mas os efeitos são passageiros e controláveis, com o suporte do profissional.

O preenchimento labial pode ser feito em qualquer pessoa

Mito: Há casos em que o procedimento não é recomendado, como em mulheres grávidas ou que estejam amamentando. “Pessoas que possuem algum tipo de doença crônica ou alguma inflamação/infecção nos lábios, como, por exemplo, herpes, devem evitar o procedimento”, diz Luís Maatz.

Toxina botulínica é a mesma coisa que preenchimento labial

Mito: Popularmente conhecida como botox, a toxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulinum que, aplicada no músculo, resulta no relaxamento do local. Tem como finalidade diminuir rugas dinâmicas e marcas de expressão.

O preenchimento labial também corrige assimetria dos lábios

Verdade: O procedimento não serve apenas para aumentar os lábios, mas também para corrigir assimetrias dos lábios e promover contornos mais definidos, trazendo uma melhor harmonia para a face.

O preenchimento labial dói

Depende: O próprio ácido hialurônico tem apresentações que já possuem anestésico em sua composição. Mas, ainda assim, é preciso aplicar anestesia local. Sem ela, o(a) paciente sentirá dor.

O preenchimento labial dura a vida inteira

Mito: A durabilidade média do efeito é de 09 a 12 meses. “Após esse período, é importante fazer uma avaliação e reaplicar o ácido hialurônico, para prolongar os efeitos”, completa Luís Maatz.