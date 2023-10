Três dicas para melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um aspecto crítico, mas muitas vezes esquecido da nossa vida profissional, especialmente nesta era de trabalho híbrido e de rápida transformação digital.

Para alcançar esse equilíbrio, é importante entender a produtividade – começando por analisar quais são as prioridades entre as atividades do dia, pois as tarefas de maior demanda muitas vezes são desconfortáveis ??e desencadeiam a procrastinação. Essa procrastinação, por sua vez, pode levar à diminuição da produtividade e gerar atrasos, aumentando nossos níveis de estresse.

A gestão de tempo é uma habilidade importante para garantir a saúde mental e evitar o burnout. Um profissional que sabe priorizar tarefas, entende a necessidade do autocuidado e de manter um bom equilíbrio entre a sua vida profissional e a pessoal terá mais êxito no trabalho e muito menos estresse.

Para quem deseja aprender sobre produtividade, Jimmy Naraine, instrutor na Udemy e especialista em desenvolvimento pessoal, indica que conceitos e ferramentas são essenciais aprender.

“A minha abordagem é bastante simples, organizado a minha vida profissional em torno das tarefas nas quais eu me destaco e das quais eu realmente gosto, delegando o resto. Embora isso possa parecer fora do alcance para alguns, a eficiência aumenta naturalmente quando você se concentra nos seus pontos fortes”, diz ele.

Segundo Jimmy, também é importante que a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, esteja alinhada com a sua missão, a sua visão, os seus valores e o seu sistema de crenças – isso ajudará a ver o trabalho de uma forma mais positiva e interessante.

Além disso, Jimmy fala sobre o significado de evitar o burnout. A estratégia mais eficiente é estabelecer limites, ou seja, não ter medo de dizer “não” quando necessário. Isso ajuda a preservar o tempo, a energia e a saúde mental dos profissionais ao mesmo tempo que permite que eles se concentrem nas prioridades estratégicas. “O comprometimento excessivo pode causar estresse, confusão e sobrecarga, impactando negativamente na autoestima”, afirma Jimmy.

Ter orgulho da sua profissão também é essencial para ter uma vida profissional saudável, pois ela aumenta a confiança que os profissionais têm nas próprias habilidades, impulsionando no bem-estar geral. “Adquirir confiança diminui o estresse e a probabilidade de sofrer burnout” , diz ele.

Jimmy indica três cursos para quem quer aprender a melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. São eles:

– Um curso para aprender a enfrentar desafios e evitar o esgotamento

– Um curso que oferece técnicas de gerenciamento de tempo e produtividade.

– Um guia para aprender a aumentar a confiança durante dez dia.