Audiência pública vai discutir impactos das obras de ampliação do aterro sanitário CDR Pedreira

Está agendada para quinta-feira (17), a partir das 18 horas, uma audiência pública com o objetivo de discutir os impactos socioambientais negativos e prejuízos enfrentados pela população residente na Estrada do Sabão e adjacências provocados pelas obras de ampliação do aterro sanitário CDR Pedreira.

O encontro, organizado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara de Guarulhos, será realizado no Cabuçu e deverá reunir moradores do bairro, bem como autoridades e representantes da sociedade civil ligadas ao meio ambiente, que foram formalmente convidados por meio de ofícios enviados pela Comissão. O grupo é composto pelos vereadores: Edmilson (PSOL) – presidente; Geleia Protetor (PSDB) – secretário; e Jorginho Mota (AGIR) – membro.

No dia 9 de dezembro, Edmilson e Geleia Protetor estiveram na região do aterro e conversaram com moradores, que reclamaram que as obras de ampliação estariam perto demais das residências de aproximadamente 250 famílias, acarretando rachaduras nas moradias, decorrentes dos tremores causados pelo uso de explosivos. Além desse problema, outros temas deverão estar na pauta de debates, incluindo a devastação do entorno, que sofreu a retirada de árvores e de uma nascente de água.

Serviço

Audiência pública sobre obras de ampliação do aterro sanitário CDR Pedreira

Data: 17/02/2022 (quinta-feira)

Horário: das 18h às 21h

Local: Rancho do Guido (Estrada do Sabão, nº 90 – Jardim Doraly, Cabuçu)