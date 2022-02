Nubank lança projeto para inserir jovens negros no mercado de trabalho em Guarulhos

O Alicerce Educação em parceria com o Nubank está realizando a segunda edição do projeto que oferece bolsas de estudo com o intuito de promover a capacitação profissional de 400 jovens para o mercado de trabalho, e no final eles poderão ser encaminhados para prestar processos seletivos em empresas parceiras. Temos um polo em Guarulhos, na região dos Pimentas.

Segue abaixo as principais informações:

1. O curso tem uma duração de 3 meses;

2. As aulas são presenciais, de segunda à sexta-feira, no período da manhã ou tarde;

3. É totalmente gratuito (sem taxa de inscrição, matrícula, material didático etc.);

4. Aulas de Português, Matemática, Inglês e Habilidade para vida.

Requisitos:

– Ser jovem (entre 18 e 25 anos)

– Se autodeclarar preto ou pardo

– Ensino médio completo

Vídeos da primeira fase do projeto:

1- https://youtu.be/ygOSfcMvtl0

2- https://youtu.be/A2uMLULdg6s

Para se inscrever:

https://forms.gle/4tGhVKb79Hdn11pL7