Prefeitos pedem aumento no efetivo e maior integração entre as polícias e poder público

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) reuniram-se na manhã de hoje (16) com autoridades da Polícia Civil e Polícia Militar que respondem por 11 dos 12 municípios consorciados, para solicitar aumento no efetivo policial e maior integração entre as prefeituras e o Poder Público nas ações e operações no combate à criminalidade na região, sobretudo nas áreas de divisas.

A reunião, conduzida pelo presidente e prefeito de Guarulhos, Guti, contou com a presença dos delegados das Delegacias Seccionais de Guarulhos, José Aparecido Sanches Severo e de Mogi das Cruzes, Paul Henry Bozon Verduraz; dos comandantes do Coam-7, Coronel Edmilson Colonello e do Cpam-12, Coronel Wagner Giurni Gomes, além do Coronel José Raposo Faria Neto, que deixou o comando do Cpam-12 nesta semana.

“Nossa região tem demandas importantes na área de segurança pública e consideramos fundamental que haja essa sinergia e cooperação entre as polícias e as prefeituras, por meio das guardas municipais, com a realização de ações conjuntas de combate à criminalidade, principalmente nas áreas de divisas dos municípios. É preciso integrar para que possamos entregar mais resultados para a população”, disse.

O presidente falou ainda da principal demanda atual de todos os municípios: o aumento do efetivo. “Neste momento a maior necessidade de todos os municípios é o aumento do efetivo tanto da Polícia Civil, quanto da Militar”, destacou.

A importância da integração entre as polícias foi destacada na fala do delegado seccional de Guarulhos, Dr. Severo, que citou operações bem sucedidas realizadas pela Polícia Civil e Militar no município de Guarulhos. O delegado informou ainda que até o fim deste ano será aberto concurso público para contratação de 250 delegados, 1.000 investigadores e 1.600 escrivães para todo o Estado, sendo que parte destes profissionais virão para a região do Alto Tietê. “Polícia se faz com integração, comunicação e transporte, por isso é fundamental este estreitamento de relação proposta neste encontro do Condemat. Temos um déficit muito grande no efetivo policial sendo que o último concurso da Polícia Civil foi realizado em 2013, mas em breve a região deve receber novos policiais para suprir a atual demanda”, disse.

O delegado seccional de Mogi das Cruzes, Dr. Paul Henry Bozon Verduraz falou da implantação da Atividade Delegada da Polícia Civil em parceria com as prefeituras, o que irá auxiliar no aumento do efetivo. “A Atividade Delegada para a Polícia Civil, assim como já ocorre na Polícia Militar, está autorizada desde o início do ano e as Prefeituras que tiverem interesse em incluir o trabalho dos policiais civis nas ações de segurança pública podem firmar um convênio com o Estado”, destacou.

O combate aos furtos e roubos também foi levantado pelos prefeitos durante a reunião. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve um aumento de 12% nos índices no segundo semestre de 2021 com relação ao primeiro semestre.

“Os indicadores criminais são alvo de preocupação constante da Polícia Militar. É importante que a população faça o registro das ocorrências para que possamos planejar o policiamento e dispor da presença ostensiva dos policiais para reduzir estes índices”, disse o comandante do Cpam-7, Coronel Edmilson Colonello.

Recém-nomeado, o comandante do Cpam-12, Coronel Wagner Giurni Gomes se colocou à disposição dos prefeitos e informou que durante esta semana pretende visitar os municípios para conhecer a necessidade real de cada um. O Coronel José Raposo Faria Neto, que permaneceu no comando do Cpam-12 por um ano e nove meses, falou da proximidade e parceria com as prefeituras e a Polícia Civil neste período e observou a necessidade de iniciar um trabalho mais coordenado ao lado das Guardas Municipais.

Os prefeitos presentes aproveitaram a ocasião para solicitar demandas pontuais dos municípios como a implantação de mais delegacias em Itaquaquecetuba; o apoio na finalização da Delegacia da Mulher, em Ferraz de Vasconcelos; a continuidade na parceria com a Polícia Militar na operação “Cavalo de Aço”, que visa a abordagem de veículos suspeitos, em Suzano e a implantação de uma base da Polícia Militar no bairro Jardim Eldorado, em Santa Isabel.

Também participaram da reunião o prefeito Luís Camargo (Arujá), Eduardo Boigues Queroz (Itaquaquecetuba), Márcia Bin (Poá) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano); os vice-prefeitos Adriana Rufo (Biritiba Mirim), Odvane Rodrigues da Silva (Guararema) e Terezinha Pedroso (Santa Isabel); o secretário de Governo de Mogi das Cruzes, Francisco Cochi; o presidente da Câmara de Itaquaquecetuba, David Ribeiro Silva e demais vereadores do município – Mané Barranco, Diego Estilo Raro, Ceará, Gilson Fidelis e Cesinha da Associação; o secretário executivo do Condemat; Adriano Leite, além de membros da Câmara Técnica de Segurança do Condemat e comandantes das Guardas Municipais de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Poá.