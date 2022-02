Prefeitura abre 16 vagas para curso de reparação em instalações elétricas residenciais

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Sebrae, abriu 16 vagas para o curso de reparação em instalações elétricas. As inscrições devem ser feitas até 3 de março pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728.

As aulas irão desenvolver no aluno as competências necessárias para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações elétricas residenciais e comerciais, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade, segurança e saúde no trabalho.

O curso acontecerá presencialmente no Senai Guarulhos (avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 601) entre os dias 14 de março e 12 de abril, das 18h às 22h.