Seu Feola

Mané Garrincha, depois de ouvir atentamente à preleção do treinador Vicente Feola, na Copa de 1958, antes da partida contra a União Soviética, teria perguntado, ironicamente, ao técnico: “Seu Feola, o senhor já combinou com os russos?”. A máxima de Garrincha tem valido na política de Guarulhos, quando se trata da eleição deste ano. Os pré-candidatos de deputados, estaduais e federais, fazem contas estratégicas em cima do eleitorado guarulhense que é grande, mas sempre despeja a maioria dos votos para candidatos de fora da cidade que, no caso, seriam os russos a serem orientados. A pergunta simples é: Por que Guarulhos age assim com nossos políticos?

Novela presidencial

Embora a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) tenha garantido a possibilidade de que os ocupantes dos cargos das mesas diretoras, das Casas Legislativas, possam ser reconduzidos aos postos numa mesma legislatura, a dificuldade em Guarulhos tem sido a de se adequar a legislação local para permitir que isso aconteça. O atual presidente, Fausto Miguel Martello parece estar com problemas em obter essa autorização ainda este ano, por conta de o vereador, Ticiano Americano, forte candidato à presidência, ter conseguido judicializar a questão. Até o momento, Ticiano tem vencido a peleja judicial.

Filho bonito

Filho feio não tem pai. Essa expressão idiomática explica que: ninguém quer se responsabilizar por atos negativos. Muito comum na política, aliás. De outro lado, filho bonito, às vezes, gera tensões entre candidatos à paternidade, necessitando até mesmo de teste de DNA. Os vereadores Romildo Santos e Karina Soltur estão atritando pela autoria dos serviços de zeladoria em torno do restaurante popular Josué de Castro, no Jardim Santa Inês, Taboão. Essa disputa poderia ser deixada de lado por ambos, uma vez que, seguindo o sentido da frase, não faltam “filhos sem pais” para serem adotados na cidade.

Minuto de silêncio

Muitas sessões da Câmara são marcadas por pedidos de 1 minuto de silêncio em respeito ou reflexão por algum fato ou luto. Com as sessões remotas, não se esconde que muitos continuam falando nesse curto espaço de tempo. Sessão por live é um verdadeiro BBB.

Dentista mesmo

O vereador Dr. Alexandre Dentista, ou não tem a menor noção de posicionamento para uma videoconferência ou está fazendo propaganda velada de sua profissão.