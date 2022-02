Caverna do Diabo é destino perfeito para amantes de ecoturismo

Um paraíso ecológico localizado no Vale do Ribeira, mais precisamente dentro do Parque Estadual Caverna do Diabo. É assim que pode ser definida essa escultura da natureza, a Gruta da Tapagem, que ficou conhecida popularmente Caverna do Diabo. Localizada no município de Eldorado, a 295 km da capital, com acesso pela Régis Bittencourt (BR-116), ela ainda está rodeada de trilhas, cachoeiras e mirantes com vistas skyline.

Tida como um verdadeiro patrimônio ambiental, a caverna impressiona pela beleza. Há diferentes tipos de passeios, um deles – de nível fácil – é indicado aos que não praticam ecoturismo e tem duração média de 50 minutos. Nele, por meio de uma visita monitorada, os turistas podem desbravar a trilha do Araçá. A recompensa, além dos encantos da própria Caverna, é avistar três quedas d’água, duas formam poços de águas cristalinas boas para um mergulho.

Aos mais aventureiros, a trilha para o Mirante do Governador é uma boa pedida. Com nível médio de dificuldade, é preciso 2 horas e 30 minutos para completar o percurso. Do alto, os visitantes podem apreciar uma vista panorâmica do Vale do Ribeira. Vale lembrar que a caverna conta com escadarias, corrimões e iluminação, o que facilita o acesso mesmo para quem tem dificuldade de locomoção. No Centro de Visitantes há exposição temática sobre o ecossistema da Mata Atlântica e suas cavernas.

Sobre Eldorado

A estância turística de Eldorado está localizada a 295 km da capital e faz parte do Circuito Vale do Ribeira e Cavernas da Mata Atlântica. O local é considerado a Amazônia Paulista, por sua exuberante riqueza natural. A cidade é uma boa opção para a prática de esportes de aventura e o ecoturismo.

Serviço:

Parque Estadual Caverna do Diabo

Telefone: (13) 3871-1242 (sede) | (13) 3871-0259

Acesso: saindo de São Paulo, o acesso ao Parque é feito pela rodovia Régis Bittencourt (BR-116), até a cidade de Jacupiranga (km 446). Segue-se então pela rodovia SP-193 (Rodovia José Edgard Carneiro dos Santos) até a cidade de Eldorado e, posteriormente, pela SP-165, em direção à Serra André Lopes. A distância total a partir da cidade de São Paulo é de 295 km.