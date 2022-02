Guarulhos recebe Campeonato Paulista de Futebol de Amputados neste sábado

Neste sábado, Guarulhos receberá a 11ª edição do Campeonato Paulista de Futebol de Amputados. A abertura oficial começara as 9h, na quadra Fairplay, na Arena Bonsucesso, situada na rua Mônica Aparecida Moredo, 359, no Jardim Fatima..

Os times confirmados para a competição são: Guarulhos, Corinthians, Evolução, Ourinhos, Ponte Preta, Portuguesa, Santos e Sorocaba. O Time Guarulhos Futebol de Amputados representa a cidade e se mostra cada vez mais preparado sendo um dos grandes nomes da modalidade.

O evento será realizado pelas consultorias esportivas Calazans e Team Gorliraz, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos e conta com o apoio da Zero Grau Bebidas, Fairplay Arena, Uni Transportes Cooperativa Ágata, Universidade Guarulhos, MM Foods, Lar da Tia Co, LSG Sky Chefs, Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas, Gate Gourmet e Sindirefeições – Sindicato de Refeições Suzano e Guarulhos.

O time Guarulhos futebol de amputados

O projeto da Equipe Guarulhos Futebol de Amputados teve início em um evento inclusivo ocorrido na cidade em 2017 quando um dos gestores do Time, Rafael Calazans, observou o talento que alguns dos participantes demonstravam e decidiu dar início ao trabalho. No final de 2019, através da indicação de atletas que faziam reabilitação em clínicas da cidade, e com o intuito de ajudar pessoas por meio do esporte, manter a saúde física e desenvolvendo um papel social e emocional de alto estima e valorização a estes atletas, nasceu o Time Guarulhos Futebol de Amputados.

Formato das partidas

As regras são adaptadas para jogadores amputados divididos em 2 tempos de 25 minutos, onde cada equipe tem 7 jogadores, sendo 6 amputados ou com má formação congênita de um membro inferior jogando com muletas canadenses e 1 goleiro com amputação ou falta de função em um membro superior.

No sorteio, as partidas terão início com os jogos dos times:

10h00 – Evolução x Sorocaba

11h15 – Santos x Guarulhos

14h00 – Corinthians x Ourinhos

15h00 – Ponte Preta x Portuguesa