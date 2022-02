Enquete do HOJE mostra que 90% dos guarulhenses não vão comemorar o Carnaval

Enquete realizada pelo HOJE nos stories do Facebook e do Instagram (@GuarulhosHoje) mostrou que 90% das pessoas que participaram da votação não vão comemorar os próximos dias de Carnaval, assim, evitando aglomerações. De acordo com a votação, encerrada às 17h25 de hoje, 565 leitores não comemorarão, enquanto 62 deles disseram que vão sim comemorar as festividades.

Em virtude da pandemia, Guarulhos não irá realizar os tradicionais desfiles de blocos carnavalescos de rua deste ano e também proíbe festas em áreas públicas e privadas até o próximo dia 6, conforme estabelece o decreto 38.788, publicado no último dia 18, a fim de evitar a disseminação do vírus.

De acordo com o decreto, está proibida a realização de reuniões, eventos ou quaisquer festas no município, em área particular ou pública, no período compreendido entre 20 de fevereiro e 6 de março deste ano. Por sua vez, os estabelecimentos devidamente licenciados deverão seguir rigidamente as seguintes medidas: todos os clientes deverão apresentar o comprovante vacinal de imunização, com a comprovação, no mínimo, das duas doses da vacina, realizada pelo registro físico ou de forma digital; atendimento a todos os protocolos sanitários vigentes; e a lotação do espaço deverá respeitar o limite de 70% da capacidade máxima permitida no local.

O não cumprimento das regras constantes do decreto sujeitará o infrator à penalidade de multa e demais sanções previstas no Código de Posturas de Guarulhos, sem prejuízo de outras penas previstas na legislação de combate à pandemia.