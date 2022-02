Vila Rio de Janeiro é o próximo destino da Van do CadÚnico

Com o objetivo de levar os serviços de assistência social para mais próximo da população da Vila Rio de Janeiro, a Van do CadÚnico estará naquele bairro, entre os dias 3 e 11 de março, na EPG Alfredo Volpi (rua Anita Garibaldi, 60). O equipamento da Prefeitura de Guarulhos realizará atendimentos de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Entre os serviços que poderão ser acessados pela população no local está o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), pelo qual é possível ser beneficiário dos programas Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem, Casa Verde e Amarela, entre outros.

Documentação necessária

– Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral e conta de luz, mesmo que não esteja no próprio nome.

– Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa.