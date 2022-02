Quer passear pelo interior? Veja o circuito de fazendas históricas

Fazendas históricas são alternativas excelentes para toda a família. Os locais são preservados pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo) como patrimônio histórico estadual.

Os espaços são boas opções de lazer para quem quer relaxar, se divertir e, ao mesmo tempo, conhecer a trajetória paulista em várias regiões do interior paulista. Confira a relação de cinco fazendas:

1. Fazenda Resgate – Bananal

A Fazenda Resgate pertenceu, no início do século XIX, ao comendador Inácio Monteiro, que a vendeu para José de Aguiar Toledo. Tombado pelo Condephaat em 1982, o local foi um dos maiores produtores de café do Vale do Paraíba. A visitação é permitida para fins turísticos e culturais através de agendamento prévio.

Localização: Estrada Nova para Barra Mansa – Km 324

Contato: (12) 3116-1002

2. Sítio do Picapau Amarelo (Chácara do Visconde) – Taubaté

Imortalizada pelas obras de Monteiro Lobato, a chácara, tombada pelo Condephaat em 1980, contava com uma área de 20 alqueires. Atualmente, funciona no Sítio do Picapau Amarelo um museu em homenagem ao autor renomado, que apresenta um acervo com objetos pessoais, além de uma vasta biblioteca com as primeiras edições dos livros de Monteiro Lobato.

Localização: Rua Campinas, s/nº – Chácara do Visconde

Contato: (12) 3625-5062

3. Fazenda Morro Azul – Iracemápolis/Limeira

Tombada em 1974, a chácara Morro Azul é um elegante exemplo de fazenda do século XIX, com destaque para o projeto arquitetônico. Em forma de palacete, o local exibe azulejos portugueses e ingleses na fachada.

Localização: Rodovia Limeira-Iracemápolis

Contato: (11) 99607-1188

4. Fazenda Vargem Grande – Areias

É uma antiga fazenda de café datada de 1837, época do “Ciclo do Café” em São Paulo. Os proprietários ficaram conhecidos como “Barões do Café”, principalmente no eixo entre as cidades de Areias, Bananal, São José do Barreiro, Silveiras e Queluz.

Localização: Estrada dos Tropeiros km 257 – Serra da Bocaina – SP – Brasil

Contato: (12) 99759-5351

5. Fazenda Lageado – Botucatu

A instalação da fazenda remonta à segunda metade do século XIX, quando ocorre a grande expansão da economia cafeeira no oeste paulista. A Fazenda Lageado configurou-se como uma empresa de cafeicultura para a grande exportação.

Localização: Portaria Principal – Rua José Barbosa de Barros, nº 1780

Portaria II – Rodovia Alcides Soares, Km 3