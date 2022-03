Clube dos Metalúrgicos bate recorde de público com 27 mil pessoas

O feriadão de Carnaval teve muito calor e lotou o maior clube de Guarulhos. Entre sábado e terça, o Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região (Parque Primavera) recebeu 26,8 mil pessoas.

De acordo com o secretário-geral José Carlos de Oliveira (Chorão), o feriado prolongado, as altas temperaturas e as novas parcerias do Sindicato cooperaram para o recorde. Ele explica: “Estamos recebendo não só Metalúrgicos, mas trabalhadores de outras categorias, como Gráficos e Servidores”.

Números – Foram cinco mil pessoas no sábado; 11,5 mil no domingo; 3,8 mil na segunda; e 6,5 mil na terça, dia 1º de março.

Espaço – O número de frequentadores não compromete a segurança do local. Mas o Sindicato orienta que todos fiquem tranquilos, porque há espaço de sobra. O Clube tem sete alqueires, ou seja, quase 170 mil metros quadrados.

Visite – Frequente o Clube de Campo. Mande mensagem para (11) 94000.1290 e saiba mais.