Prefeitura promove seletiva de natação para jovens e terceira idade neste sábado

Neste sábado (5) a Prefeitura de Guarulhos realiza seletiva de natação no Centro Esportivo João do Pulo (rua Maria Cerri, 7-A, Jardim Bela Vista). A partir das 8h30 a avaliação será focada na formação das equipes da terceira idade, masculina e feminina, com pessoas nascidas até 1962. No período da tarde, às 14h, será a vez dos jovens entre 14 e 17 anos, homens e mulheres.

O objetivo é montar equipes que irão representar a cidade nas principais competições da modalidade, entre elas os Jogos Regionais e os Jogos Abertos. Os interessados precisam comparecer ao local munidos de documento com foto, além dos trajes de banho necessários para avaliação.

A programação de seletivas continua no mês de março. No sábado, dia 12, a equipe de handebol feminino fará testes para atletas entre 17 e 20 anos, às 9h, no ginásio Fioravante Iervolino, localizado na rua Mauritânia, s/nº, Jardim Santa Francisca.

No mesmo dia, às 15h, as equipes de basquete feminino e masculino de Guarulhos também realizam seletiva. Atletas com idades entre 16 e 20 anos devem comparecer ao ginásio da Associação Cristã de Moços (ACM), localizado na rua Assis Chateaubriand, 213, Jardim Zaíra.