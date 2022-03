Procon Itinerante atenderá em 4 bairros em março

A programação de março do Procon Itinerante inclui atendimento aos consumidores nos bairros Jardim Lenize, Parque Continental II, Ponte Grande e Jardim Vila Galvão, sempre das 10h às 16h. Na próxima quarta-feira (9) a van da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Guarulhos estará na rua Sítio Novo, próximo à EPG Paulo Autran (Jardim Lenize). Já no dia 16 estacionará na rua Paulo Freire, em frente ao Colégio Adonal (Parque Continental II), enquanto que no dia 23 ficará rua Cabo João Teruel Fregoni, 124 (em frente ao Condomínio Parque do Sul, próximo à UBS do Jardim Munhoz, Ponte Grande). Por fim, em 30 de março, atenderá na praça Nossa Senhora Aparecida, 324 (ao lado da EPG Siqueira Bueno, Jardim Vila Galvão).

O furgão do Procon disponibiliza os mesmos serviços prestados nas unidades fixas, como abertura de reclamações, desbloqueio da Nota Fiscal Paulista e orientações. Agentes do órgão também irão fiscalizar o comércio do local e verificar eventuais reclamações de consumidores sobre empresas que desrespeitem o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei federal 8.078/1990).

O Procon Guarulhos atende também pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

Procon São João:rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.