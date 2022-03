Samu recebeu mais de mil trotes durante a pandemia em Guarulhos

Nos últimos três anos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Guarulhos recebeu 146.960 ligações. Dessas, 1.635 foram trotes. Só neste ano foram 65, enquanto em 2020 foram registrados 336 e 1.234 no ano anterior.

Neste ano, o serviço recebeu 11.283 ligações. Em 2020, ano em que teve início a pandemia da covid-19, foram registradas 60.535 ligações, enquanto no ano anterior foram 75.142.

Vale ressaltar que passar trote para o Samu, assim como os demais serviços de emergência, é considerado crime em todo o país. Com isso, quando identificado, de acordo com o artigo 266 do código penal brasileiro, o autor pode pegar até seis meses de prisão. As ligações de brincadeira, além de tomar tempo dos atendentes da central, ocupam, sem necessidade, os carros em circulação disponíveis para o serviço de socorro.

Guarulhos tem hoje 21 ambulâncias do Samu. Dessas, 14 estão em operação, sendo seis em reserva técnica. As outras se encontram em revisão, segundo a Secretaria da Saúde. A cidade conta também com o serviço de nove motolâncias, sendo seis em operação e três em reserva técnica.