Prefeitura divulga locais e horários de provas do concurso da GCM

A Prefeitura de Guarulhos disponibilizou os locais e horários em que serão aplicadas as provas objetivas do concurso para Guarda Civil Municipal (GCM), que ocorrerá no próximo domingo (13). O candidato pode verificar as informações designadas para a sua inscrição por meio do edital de convocação 01/2022-SGE01, publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (4).

As provas serão aplicadas em unidades escolares nos bairros Vila Progresso, Vila Rosália, Jardim Maia, Vila Nossa Senhora de Fátima, Macedo, Jardim Nova Taboão, Jardim Rosa de França, Jardim Vila Galvão, Vila São Jorge, Parque Cecap e Ponte Grande. Os portões estarão abertos a partir das 12h e fechados às 13h.

Os candidatos deverão comparecer munidos de um documento de identificação expedido por órgão oficial, caneta esferográfica de tinta preta com corpo transparente, lápis preto e borracha.

Vale ressaltar que todos os candidatos, sem exceção, deverão utilizar máscaras de proteção facial cobrindo a boca e o nariz durante todo o tempo em que permanecerem dentro das instalações onde se realizarão as provas.