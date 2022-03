Imóveis de até R$ 300 mil e aluguel de até R$ 1,25 mil lideram mercados em Guarulhos

Imóveis usados com preços médios de até R$ 300 mil e casas e apartamentos com aluguel médio de até R$ 1.250,00 foram os mais vendidos e alugados em janeiro em Guarulhos e em outros 10 cidades dessa fração da região metropolitana de São Paulo. As vendas em janeiro caíram 44,69% na comparação com dezembro e a locação de residências cresceu 2,65%.

A pesquisa feita com 84 imobiliárias e corretores desses 11 municípios pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) confirma, no caso das vendas, tendência de concentração das vendas nessas faixas de preços de até R$ 300 mil, o que, no caso dos aluguéis, ainda não se verifica.

O Creci-SP começou a pesquisar o comportamento dos mercados de compra e venda e locação residencial nessa região em outubro do ano passado. Em novembro e dezembro as vendas se concentraram nos imóveis de até R$ 300 mil, cuja participação no total vendido foi de 76,47% e 76%, respectivamente. Em janeiro, esse percentual baixou para 66,67%.

No segmento de locação residencial, a pesquisa registrou que em janeiro os inquilinos de 72% dos imóveis locados aceitaram pagar aluguel mensal de até R$ 1.250,00. Em dezembro, 74,19% dos contratos tinham aluguel mensal de até R$ 1.500,00, uma elevação em relação aos 61,12% contratados por até R$ 1.250,00 em novembro.

“As pesquisas nessa região são muito recentes e não permitem se falar em tendência para os próximos meses, mas indicam que esses dois mercados guardam semelhanças em termos de preços de venda e locação com os de várias outras regiões do Estado”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do Creci-SP.

Ele cita os exemplos de Franca (imóvel de até R$ 300 com 75% de participação nas vendas e aluguel até R$ 1,250 mil com 100% nas locações) e Sorocaba (76,19% dos imóveis vendidos por até R$ 300 mil e 64,28% dos alugados até R$ 1,250 mil).

“Essa similaridade de preços acontece também na vizinhança de Guarulhos, indicativo de um padrão que tende a se consolidar no Estado, ressalvadas as exceções”, acrescenta Viana Neto. Em Santo André, também na região metropolitana, 61,54% das vendas em janeiro foram de imóveis até R$ 300 mil e 56% das locações se enquadraram nas faixas de aluguel até R$ 1,250 mil.

Apartamentos, mais vendidos

As 84 imobiliárias e corretores consultados pelo Creci-SP venderam na região de Guarulhos em janeiro mais apartamentos (63,64%) do que casas (36,36%), distribuídos por bairros de periferia (61,54%), centrais (23,08%) e de regiões nobres (15,38%) e de padrão construtivo médio (45,45%), standard (40,91%) e luxo (13,64%).

Todos os apartamentos vendidos têm dois dormitórios, a maioria (90,91%) conta com uma vaga de garagem e a área útil varia de 51 a 100 metros quadrados (45,45%) e até 50 m2 (54,55%).

As casas têm dimensões maiores – 71,43% com área útil entre 101 e 200 metros quadrados – e dois dormitórios (57,14% delas) ou três (42,86%). A maioria tem duas vagas (42,86%) ou uma vaga de garagem (28,57%).

Casas, mais alugadas

Ao contrário do mercado de venda de usados, o de locação registrou maior volume de casas alugadas (83,87%) do que de apartamentos (16,13%) em janeiro, segundo a pesquisa Creci-SP com 84 imobiliárias e corretores de Guarulhos e outras 10 cidades da região.

A maioria com aluguel mensal de até R$ 1.250,00 (72% do total), esses imóveis que ganharam novos inquilinos se distribuem por bairros de periferia (50,79%), de áreas centrais (26,98¨%) e de regiões nobres (26,98%) e têm padrão construtivo standard (39,62%), médio (39,62%) ou luxo (20,75%).

Casas menores, com um dormitório (45% do total) ou dois (35%), foram as mais alugadas e a maioria delas dispõe de área útil média entre 51 e 100 metros quadrados (55%). Não têm vaga de garagem 40% dessas residências e 35% têm uma vaga apenas.

A pesquisa Creci-SP foi feita nas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.

Faixa de preço média Percentual Até R$ 100 mil 5,56% De R$ 101 a R$ 200 mil 27,78% De R$ 201 a R$ 300 mil 33,33% De R$ 301 a R$ 400 mil 22,22% De R$ 401 a R$ 500 mil 5,56% De R$ 501 a R$ 600 mil 0,00% De R$ 601 a R$ 700 mil 0,00% De R$ 701 a R$ 800 mil 5,56% De R$ 801 a R$ 900 mil 0,00% De R$ 901 a R$ 1 milhão 0,00% Acima de R$ 1 milhão 0,00%

Modalidade Percentual À Vista 24,14% Financiamento CAIXA 3,45% Financiamento Outros Bancos 44,83% Direto com Proprietário 27,59% Consórcios 0,00%

Região Percentual CENTRAL 23,08% NOBRE 15,38% DEMAIS REGIÕES 61,54%

Tipo Percentual LUXO 13,64% MÉDIO 45,45% STANDART 40,91%

Casas Vendidas

Dormitórios Percentual 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 57,14% 3 Dorm. 42,86% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 14,29% 1 vaga 28,57% 2 vagas 42,86% 3 vagas 14,29% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 28,57% 51 a 100 m² 0,00% 101 a 200 m² 71,43% 201 a 300 m² 0,00% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00%

Apartamentos Vendidos

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 100,00% 3 Dorm. 0,00% 4 Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 0,00% 1 vaga 90,91% 2 vagas 9,09% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 54,55% 51 a 100 m² 45,45% 101 a 200 m² 0,00% 201 a 300 m² 0,00% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00%

Locações em Janeiro na região de GUARULHOS

VALOR ALUGUEL Percentual até 500 4,00% 501 a 750 20,00% 751 a 1.000 20,00% 1.001 a 1.250 28,00% 1.251 a 1.500 8,00% 1.501 a 1.750 0,00% 1.751 a 2.000 0,00% 2.001 a 2.500 4,00% 2.501 a 3.000 8,00% 3.001 a 4.000 4,00% Acima de R$ 4.000 4,00% 100%

Região Percentual CENTRAL 26,98% NOBRE 22,22% DEMAIS REGIÕES 50,79% Total 100%

Tipo Percentual LUXO 20,75% MÉDIO 39,62% STANDART 39,62%

Casas Alugadas

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 45,00% 2 Dorm. 35,00% 3 Dorm. 10,00% 4 Dorm. 5,00% 5 ou mais Dorm. 5,00% 100%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 40,00% 1 vaga 35,00% 2 vagas 15,00% 3 vagas 0,00% 4 vagas 5,00% 5 ou mais vagas 5,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 20,00% 51 a 100 m² 55,00% 101 a 200 m² 20,00% 201 a 300 m² 5,00% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00%

Apartamentos Alugados

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 100,00% 3 Dorm. 0,00% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 20,00% 1 vaga 80,00% 2 vagas 0,00% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00%