Pesquisa: diferença entre Lula e Bolsonaro reduz de 11 para 8 pontos percentuais

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (09) pelo Instituto Paraná Pesquisa aponta que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança pela disputa da Presidência da República. O petista possui 38,9% das intenções de voto enquanto que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30,9%.

A diferença entre Lula e Bolsonaro reduziu de 11 para 8 pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada no dia 2 de fevereiro pelo instituto. Na ocasião, o petista aparecia com 40,1% das intenções de voto, enquanto o atual presidente somou 29,1%.

Já Sergio Moro (Podemos) continua em terceiro, com 7,4% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 6,8%, João Doria (PSDB), com 2,2%.

Eduardo Leite, que foi derrotado por João Doria nas prévias do PSDB, foi citado diante da possibilidade de uma saída do partido para ser pré-candidato, aparece com 1,3%.

André Janones teve 0,7%; Simone Tebet (MDB) 0,4% e Alessandro Vieira (Cidade) 0,1%.

Não sabe ou não respondeu chegou a 3,6%. Brancos, nulos e nenhum 7,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 8 de março. Ao todo, foram ouvidos 2020 eleitores de forma presencial nos 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é dois pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-06682/2022 para o cargo de presidente.

Segundo turno

Segundo o levantamento, Lula venceria em um eventual segundo turno com 46% dos votos contra 37,3% de Bolsonaro. Não sabe/não respondeu somam 3,5%; brancos e nulos 13,2%.