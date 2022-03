Sai concreto, entra madeira: tendência mundial que irá revolucionar o setor construtivo chega a Guarulhos

Certamente você já deve ter ouvido falar ou até mesmo visto construções de madeira, não é mesmo? Mas nesta matéria iremos demonstrar a versatilidade e custo-benefício que este recurso pode trazer para o setor da construção civil.

Apresentamos a MLC (Madeira Laminada Colada), é um material estrutural fabricado através da união de segmentos individuais de madeira, colados com adesivos industriais. As peças resultantes oferecem alta durabilidade e resistência à umidade, podendo vencer grandes vãos e conformar formas únicas.

Este material pode ser utilizado em vigas, pilares, pergolados, coberturas, passarelas, escadas, painéis e revestimentos diversos. O grande diferencial no uso do MLC é que ela pode facilmente reproduzir formatos arqueados ou curvos, seja em vigas ou pilares, sendo certamente mais difícil em estruturas de concreto armado.

O MLC e o meio ambiente

Muito falado hoje em dia, a expressão ESG é uma sigla inglesa e refere-se a meio ambiente, desenvolvimento social e governança. Na construção civil, entre as tecnologias estruturais aderentes aos princípios ESG, o MLC (Madeira Laminada Colada) ou Madeira Engenheirada, sem dúvidas, é a que mais se destaca no quesito Sustentabilidade. Diferente de outros materiais estruturais, como o aço e o concreto, a madeira é renovável e capaz de capturar carbono da atmosfera, contribuindo para a redução do aquecimento do planeta.

Sendo o único material renovável na construção civil, a madeira extraída de forma correta (madeira com certificado), consome poucos recursos na sua produção, a maior parte da energia proveniente de uma fonte inesgotável, o sol, gerando pouquíssimos resíduos. Além do mais, para o seu crescimento a madeira necessita de carbono para a estrutura, que é retirado da atmosfera na forma de CO2. Atualmente estudos revelam esse gás como o principal causador do aquecimento global.

Construções públicas e o MLC

E outro território que certamente o MLC é uma ótima saída, são as construções realizadas pelo setor público, seja ele municipal, estadual ou federal, pelos motivos que já destacamos acima.

Utilizando o MLC uma prefeitura pode, por exemplo: realizar uma obra com mais agilidade, utilizando menos materiais com uma estrutura que traga mais conforto e modernidade ao cidadão. Além é claro de atender ao conceito ESG e a longo prazo será um investimento mais barato que as construções tradicionais de concreto.

A Fundação Florestal, ligada a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo usou MLC para construir sua sede na unidade de Peruíbe, litoral paulista. “Madeira é o presente e futuro, diversos lugares do mundo já utilizam e sabem de todos os benefícios do seu uso. Precisamos desmistificar cada dia mais este mercado e gerar novas oportunidades que beneficiem a população em geral” comenta Matheus Sandin, diretor da Sandin Engenharia, que está há 40 anos no mercado e foi quem construiu a sede da Fundação Florestal de Peruíbe, e que atualmente constrói a Escola e Creche Jardim Acácio (2.813 m2) e a Escola Mario Lago (1.601 m2) aqui em Guarulhos no formato MLC.

O que percebemos é que nossa realidade pede cada vez mais, tecnologias e materiais que sejam sustentáveis, com mais benefícios, melhor custo-benefício e o principal, que a longo prazo de fato contribua para o planeta e os que neles habitam.

Saiba mais: diferenciais do MLC

Dimensões singulares: Estruturas de madeira podem cobrir vãos de até 100 metros de distância sem apoios intermediários;

Resistência: Possui resistência a substâncias químicas diversas, umidade, empenamento ou torções;

Alta resistência ao fogo: São mais seguras do que o aço (quando desprotegido). Isso porque em casos de incêndios uma camada carbonizada forma-se ao redor do núcleo, diminuindo assim a entrada de oxigênio e retardando a combustão.

Conexões: As conexões entre as peças podem ser feitas por parafusos, buchas e chapas de aço;

Leveza: Uma viga de MLC que possui a mesma resistência de uma viga de concreto (de mesmo volume), pode pesar até 5 vezes menos;

Conforto térmico e acústico: A madeira tem característica de isolamento térmico únicas, que lhe dão a capacidade de reter calor durante o frio e, durante o calor, deixar o ambiente mais agradável.