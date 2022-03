Programa Faculdade Guarulhos terá aula inaugural nesta sexta-feira

A Prefeitura de Guarulhos promove nesta sexta-feira (18), às 11h, a aula inaugural do programa Faculdade Guarulhos no Adamastor Centro para os cem alunos selecionados. A lista de classificação dos candidatos foi publicada na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial do Município e pode ser conferida no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1031860384.pdf

Coordenado pela Secretaria de Gestão, o programa oferece bolsas de estudos (50 vagas para o curso de psicologia e 50 para o de pedagogia) no Centro Universitário Eniac e na Universidade Guarulhos (UnG) à população de baixa renda residente no município.

Os alunos foram aprovados nos vestibulares das instituições de ensino, passaram por triagem e apresentaram documentação para análise da condição socioeconômica. A previsão é que a matrícula para a primeira chamada e o início das aulas ocorram entre 23 e 26 de março.

A iniciativa do Executivo – estabelecida por meio da lei 7.953/2021 e regulamentada pelo decreto 38.612/2021 – visa a qualificar profissionalmente os estudantes, ampliando sua empregabilidade e participação social e econômica.