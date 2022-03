Creas Santa Mena recebe o projeto Arte e Prosa

Cerca de 30 assistidos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) de Guarulhos, participou na manhã desta sexta-feira (18) do projeto Arte e Prosa. O evento, que aconteceu online, teve como tema a importância da garantia integral dos direitos humanos das mulheres e o pacto social contra a violência doméstica. A ação fez parte da agenda de discussões sobre o mês da mulher, comemorado em março.

“A informação é uma das principais ferramentas para o combate à violência doméstica. Existe um espaço para a garantia dos direitos em que é feita uma escuta técnica qualificada e sigilosa, além do encaminhamento para equipamento de referência. O empoderamento feminino e a entrega de políticas públicas para as mulheres são importantes pautas dessa discussão”, afirmou o secretário Fábio Cavalcante.

O bate-papo foi conduzido por Tiago Ortaet, diretor da Subsecretaria de Políticas para Mulheres. Ele diz que discutir um tema tão sensível e oportuno quanto o combate ao machismo e à violência de gênero é uma oportunidade de ampliar esse debate e que ter contato com a sabedoria dos idosos, que participaram da ação, é sempre uma ponte para muitas ideias e ações pela vivência que eles têm.

“Durante nosso encontro de hoje me emocionei com relatos de algumas senhoras que disseram terem se livrado da violência somente após o falecimento de seus companheiros. Isso demonstra a urgência do assunto na sociedade, para que as futuras gerações jamais tolerem opressão de gênero como essas pessoas tiveram que suportar por tantos anos”, contou.