Outono começou com chuva volumosa em Guarulhos

A sensação, depois de muitos dias, voltou a ser de frio em Guarulhos, do dia 20 de fevereiro em diante, a cidade enfrentou 19 dias consecutivos com temperatura acima de 30°C. Mesmo depois de registrar temperatura um pouco abaixo deste valor, a partir do dia 11 de março, o ar abafado ainda predominou até o dia 19 deste mês em Guarulhos.

No entanto, com a chegada de uma frente fria mais intensa neste fim de semana, o calorão deu uma trégua. A temperatura neste domingo despencou e a máxima registrada foi de apenas 21,3°C ainda durante a madrugada, depois disso, a temperatura não conseguiu ultrapassar este valor, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A tendência ao longo da semana é que sol volte a predominar na cidade. As temperaturas sobem de forma gradativa a partir de quarta-feira (23) e a chuva perde força.

Confira a previsão completa para a semana em Guarulhos, segundo o Climatempo:

Hoje (21): Dia de sol com muitas nuvens pela manhã passando a nublado, com possibilidade de garoa à tarde e durante a noite o tempo ainda não abre. Mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

Terça-feira (22): Dia nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Quarta-feira (23): Dia de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Quinta-feira (24): Dia de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC.

Sexta-feira (25): Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.